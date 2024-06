En direct

19:49 - Stabilité pour la gauche depuis les dernières législatives à Montfrin La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 12,37% à Montfrin le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Montfrin, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé également 22,8% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Avantage Rassemblement national à Montfrin avant les législatives 2024 Que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? La progression du RN semble déjà puissante à Montfrin entre le score de Jordan Bardella en 2019 (41%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (47,75%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Montfrin au début du mois ? Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Montfrin, avec 47,75%, soit 606 voix. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,37% et Valérie Hayer à 11,19%.

14:32 - 34,74% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Montfrin La présidentielle est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 à Montfrin que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait accumulé 34,74% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 20,09% et 19,92%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,07% contre 41,93%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national arrivait en première position à Montfrin au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 37,27% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,74%.

11:02 - Les enjeux locaux de Montfrin : tour d'horizon démographique Dans la commune de Montfrin, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,34%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2127,7 €/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 120 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,66%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Montfrin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,54% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Montfrin Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 44,66% des électeurs de Montfrin (Gard). Le taux d'abstention était de 45,88% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,86% au premier tour. Au second tour, 55,24% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Montfrin ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 22,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,09% au deuxième tour.