Résultat des législatives à Montournais : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Montournais aux européennes Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montournais, avec 32,86%, soit 209 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 19,03% et Raphaël Glucksmann à 10,85%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Montournais au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,41% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,03% et 6,1% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 41,86% contre 58,14%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Montournais Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si la démarche n'assure rien… Au premier tour des élections législatives 2022, Montournais, couverte par la 4ème circonscription de la Vendée, verra le binôme estampillé Divers droite l'emporter avec 40,46%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 14,19%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Divers droite (60,90% contre 39,10% pour le RN). Véronique Besse remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Montournais : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Montournais contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 57 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,58%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (21,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 581 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,63%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montournais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,77% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Montournais : la mobilisation des habitants aux législatives Ce dimanche, lors des législatives à Montournais (85700), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,56% au premier tour et seulement 39,26% au second tour. Quelle sera la participation à Montournais cette année ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 302 personnes en âge de voter dans la ville, 76,57% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 76,88% au premier tour, ce qui représentait 1 001 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages est de nature à pousser les citoyens de Montournais à ne pas rester chez eux.