En direct

19:51 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Naintré à la loupe La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, avance sans garantie. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 11,76% à Naintré. Mais ce sont 23% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,47%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,08%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,3%). A l'issue du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 24,72% des votes dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Naintré en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Naintré entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 38% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 42,92% à Naintré le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Naintré, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 42,92% des votes face à Valérie Hayer à 13,21% et Raphaël Glucksmann à 11,76%. Ce sont alors 949 votants qui l'ont désignée dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Naintré lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Naintré avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La figure de l'ancien Front national s'imposait avec 32,48% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,37% et 17,51% des voix. Naintré n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,62% des voix pour sa part. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la figure de l'ancien Front national qui gagnait à Naintré avec 50,06%, devant Emmanuel Macron à 49,94%.

12:32 - Quel score à Naintré pour la majorité aux élections législatives ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Naintré, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 30,78% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 33,40% pour Nicolas Turquois (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (52,34%). Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Naintré et leurs implications électorales Dans les rues de Naintré, le scrutin est en cours. Avec ses 5 944 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 301 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 527 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 168 résidents étrangers, Naintré se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,4%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2126,19 euros/mois. À Naintré, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Abstention à Naintré : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Naintré ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,4% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 23,25% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,1% au premier tour et seulement 54,13% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Naintré ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des familles est de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Naintré.