19:38 - À Nérondes, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, avance sans garantie. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 17,45% des votes dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 9,87% à Nérondes pour les élections continentales. Mais ce sont 15% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (2,36%), de Marie Toussaint (2,15%) et enfin de Léon Deffontaine (2,36%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Nérondes Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Nérondes entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Nérondes début juin ? Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme avisé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. 45,71% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Nérondes, contre Valérie Hayer à 13,3% et Raphaël Glucksmann à 9,87%. Le mouvement eurosceptique a glané ainsi 213 habitants de Nérondes passés par les isoloirs.

14:32 - 34,11% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Nérondes La cité de Nérondes avait offert un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La candidate du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 34,11% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,24% et 12,63% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 7,84% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour de l'élection, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 54,28%, devant Emmanuel Macron à 45,72%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Nérondes Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN réalisait un joli départ à Nérondes lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Cher, c'est Thibaut de la Tocnaye qui arrivait en tête au premier tour avec 33,26%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,56%.

11:02 - Nérondes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Nérondes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,07%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (34,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 496 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,64%) et le nombre de résidences HLM (14,83% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Nérondes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,07% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à Nérondes À Nérondes, l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le quotidien des foyers français sont de nature à modifier la stratégie de vote des citoyens de Nérondes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 964 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,76% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,56% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,23% au premier tour. Au second tour, 47,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Nérondes ? Quel député se substituera à Loïc Kervran dans la 3ème circonscription du Cher ?