Résultat des législatives à Oncy-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un avantage du RN à Oncy-sur-École le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Oncy-sur-École, avec 41,11%, soit 178 voix. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 18,24% et Raphaël Glucksmann à 8,78%.

14:32 - Oncy-sur-École avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La numéro 1 du Rassemblement national rassemblait 30,46% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,51% et 15,86% des voix. Valérie Pécresse se contentait de la quatrième place avec seulement 6,75% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,12% contre 50,88%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Oncy-sur-École Au niveau local, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très scruté. Les élections législatives avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Oncy-sur-École. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho devant ses concurrents au premier tour, avec 26,54% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 58,79%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,21%.

11:02 - Dynamique électorale à Oncy-sur-École : une analyse socio-démographique Comment les électeurs d'Oncy-sur-École peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 187 habitants/km² et 45,9% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,8% peut agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,64%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 413 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,75%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,36%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Oncy-sur-École mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières législatives à Oncy-sur-École À Oncy-sur-École, l'une des clés des législatives sera à n'en pas douter la participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,05% au premier tour. Au deuxième tour, 49,25% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 797 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,71% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,57% au premier tour.