19:48 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes dissoute à Ormoy ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Lors des européennes, la liste Glucksmann a obtenu 7,14% à Ormoy. Mais on peut en revanche évaluer un score de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (16,76%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,75%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,1%). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs atterrit sur la première marche avec 25,88% des voix dans la localité, où elle était incarnée par Mathieu Hillaire. Une percée à compléter enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Ormoy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 29% ou plus à Ormoy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Ormoy début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Ormoy. Le bulletin attirait 37,77% des voix, contre Manon Aubry à 16,76% et Valérie Hayer à 14,42%.

14:32 - 27,73% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Ormoy Le choix du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Avec 24,79%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ormoy au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,73% et 25,99% des bulletins exprimés. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 42,58% contre 57,42%.

12:32 - Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des dernières législatives à Ormoy Lors des dernières législatives à Ormoy, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 21,41% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 25,88% pour Mathieu Hillaire (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il s'imposait pourtant avec 53,52% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (46,48%). C'est donc Nathalie Da Conceicao Carvalho chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Ormoy et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Ormoy montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,11% et une densité de population de 1059 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2546,18 €/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 638 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,05% et d'une population étrangère de 7,86% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Ormoy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,23% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Ormoy : la mobilisation des habitants aux législatives Au cours des dernières consultations démocratiques, les 2 588 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des dernières européennes, le taux de participation représentait 48,6% au sein d'Ormoy, à comparer avec un taux de participation de 47,05% en 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 44,34% au premier tour. Au second tour, 40,67% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Ormoy ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,91% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,04% au premier tour, soit 1 105 personnes.