19:41 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes disparue à Orsan ? L'autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Orsan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,68% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 7,78% à Orsan le 9 juin. Mais ce sont 13% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,8%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,98%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,9%).

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Orsan Que conclure de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 50% à Orsan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 48,82% à Orsan il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Orsan, avec 48,82% des voix exprimées, soit 270 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 11,03%, elle-même suivie par Marion Maréchal avec 7,78%.

14:32 - Orsan avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Orsan. La figure du Rassemblement national rassemblait 38,84% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,83% et 12,1% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 9,14% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 61,99%, devant Emmanuel Macron à 38,01%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le RN tirait son épingle du jeu à Orsan au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui arrivait en tête au premier tour avec 37,53%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 61,10%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,90%.

11:02 - Orsan aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville d'Orsan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 11,21% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 44,92% de population active et une densité de population de 160 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 487 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,32%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Orsan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,18% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Orsan : la mobilisation des habitants aux élections législatives À Orsan, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,69% au premier tour. Au deuxième tour, 48,34% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Orsan cette année ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 15,98% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,13% au second tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Orsan.