19:47 - Un potentiel de 22% à 23% pour la gauche à Orval L'autre source de doute qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann avait glané 10,41% à Orval début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 22% sur place. Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 23,08% des suffrages dans la localité.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le RN à Orval Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 33% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Orval le 9 juin Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. 42,38% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Orval, face à Valérie Hayer à 14,48% et Raphaël Glucksmann à 10,41%. Le mouvement nationaliste a terminé en tête avec pas moins de 281 habitants d'Orval passés par les isoloirs.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Orval au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs d'Orval avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national prenait la tête avec 31,36% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,07% et 17,62% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,42% des suffrages. Pour le deuxième tour, c'est également la cheffe de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 52,53%, devant Emmanuel Macron à 47,47%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Orval, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,44% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 36,83% pour Loïc Kervran (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (56,85%). Loïc Kervran remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Orval : une analyse socio-démographique Comment la population d'Orval peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,76%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,36%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 696 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,84%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Orval mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,58% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Orval À Orval (18200), l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives 2024. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Orval. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 74,84% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, contre une participation de 74,45% au second tour, c'est-à-dire 1 017 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,95% au premier tour. Au deuxième tour, 51,17% des votants ont exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Loïc Kervran dans la 3ème circonscription du Cher ?