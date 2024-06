Résultat des législatives à Palluau : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un résultat du RN dans la moyenne à Palluau le 9 juin dernier Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les européennes à Palluau. Le mouvement glanait 29,53% des votes, soit 114 voix, contre Valérie Hayer à 18,91% et Raphaël Glucksmann à 15,28%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Palluau lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Palluau avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,62%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,45% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,98% et 6,16% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,63% contre 56,37%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très commenté. Le RN n'a pas convaincu à Palluau en 2022, lors des élections du Parlement, avec 17,62% au premier tour, contre 28,73% pour Philippe Latombe (Ensemble !), Palluau votant pour la 1ère circonscription de la Vendée. Au deuxième tour, c'est encore Philippe Latombe qui va glaner le plus de suffrages, avec 52,74% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Le poids démographique et économique de Palluau aux législatives Quelle influence les électeurs de Palluau exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,24% et une densité de population de 146 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 380 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,90%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,41%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Palluau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,84% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Palluau : quelles perspectives pour les élections législatives ? Le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 à Palluau. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,83% au premier tour. Au deuxième tour, 56,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 23,07% au deuxième tour.