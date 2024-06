Résultat des législatives à Perrigny : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Perrigny, à 39,93%, soit 228 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 13,84% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - Perrigny avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle

La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Perrigny lors du premier tour de la présidentielle avec 27,75%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,27%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,23% et 8,79% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 43,25% contre 56,75%.