19:47 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Plaimpied-Givaudins ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,09% à Plaimpied-Givaudins. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Plaimpied-Givaudins, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,36% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a vivement progressé à Plaimpied-Givaudins Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Plaimpied-Givaudins Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 36,71% des votes sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Plaimpied-Givaudins, devant Valérie Hayer à 16,44% et Raphaël Glucksmann à 15,09%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi 326 habitants de Plaimpied-Givaudins passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Plaimpied-Givaudins lors de la dernière présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Plaimpied-Givaudins lors du premier tour de la présidentielle avec 31,43%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,55%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,68% et 7,64% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 40,47% contre 59,53%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Plaimpied-Givaudins Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Plaimpied-Givaudins ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 19,61% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Cher, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 36,56% des voix. A l'issue du second tour, c'est encore Loïc Kervran qui va glaner le plus de suffrages, avec 62,43% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Plaimpied-Givaudins : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Plaimpied-Givaudins, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 48 habitants/km² et 48,33% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,62% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,89%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 854 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,95%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Plaimpied-Givaudins mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 15,97% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Participation à Plaimpied-Givaudins : les leçons des précédentes élections À Plaimpied-Givaudins, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,38% au premier tour et seulement 51,05% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Plaimpied-Givaudins ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,04% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,53% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à pousser les électeurs de Plaimpied-Givaudins à ne pas rester chez eux.