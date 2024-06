Résultat des législatives à Pourrain : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 38,2% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Pourrain, face à Valérie Hayer à 14,08% et Raphaël Glucksmann à 13,73%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 217 électeurs de Pourrain.

14:32 - 27,85% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Pourrain

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file du parti d'extrême droite écrasait le match avec 27,85% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,92% et 18,35% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 7,34% des voix pour sa part. Avec 48,72%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,28%.