19:50 - À Pujaut, qui vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 16,87% à Pujaut. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (3,54%), Marie Toussaint (5,35%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (1,53%) le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 25% sur place. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,81% des bulletins dans la localité.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Pujaut Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Pujaut entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 33% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Pujaut début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Pujaut, avec 35,83%, soit 750 voix. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 16,87% et Valérie Hayer à 14,19%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Pujaut au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait accumulé 24,68% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,38%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,68% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,34%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,54% contre 55,46%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Lors des dernières législatives à Pujaut, le RN arrivait à la deuxième place, 25,04% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 30,09% pour Anthony Cellier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,61%. Anthony Cellier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pujaut A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Pujaut regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,88% de cadres pour 3 908 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 392 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (85,85%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,28% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,51%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 349 € par an. Pujaut incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pujaut : l'abstention au cœur des préoccupations À Pujaut, quelle abstention aux élections législatives ? À Pujaut, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,09% au premier tour, c'est-à-dire 2 748 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,68% au premier tour et seulement 50,36% au deuxième tour. L'inflation dans le pays est susceptible d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Pujaut.