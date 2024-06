En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Pussay convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 4,22% à Pussay. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 10,22% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,04% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 20% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Pussay, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,42% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Pussay Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 14 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 51,63% pour le RN à Pussay le 9 juin Le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière semble donc d'autant plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Pussay, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, cumulant 51,63% des votes face à Manon Aubry à 10,22% et Valérie Hayer à 7,77%. Ce qui correspond à 379 bulletins dans la cité.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Pussay en 2022 ? L'élection du président de la République est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 35,45% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Pussay. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,8% et Emmanuel Macron troisième avec 18,29%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,68% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 60,83%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN en 2022 A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Pussay. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Essonne, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 32,30%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,90%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,10%.

11:02 - Comment la composition démographique de Pussay façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Pussay, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 37% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,47%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 589 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,73%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Pussay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,87% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Analyse de la participation lors des dernières législatives à Pussay L'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Pussay. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,95% au premier tour et seulement 56,93% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pussay cette année ? Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,23% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 25,05% au second tour.