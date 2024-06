Résultat des législatives à Quaëdypre : l'élection 2024 en direct

11:02 - Quaëdypre : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Quaëdypre, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 8,09% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 48,39% de population active et une densité de population de 58 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 432 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,06%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,89%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Quaëdypre mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,2% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.