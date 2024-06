Résultat des législatives à Rehainviller : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Rehainviller révèlent les tendances électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Rehainviller contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,19%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 385 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,93%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rehainviller mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,57% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.