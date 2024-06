En direct

19:51 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,89% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment terminé à 9,44% à Roquemaure pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (10,94%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (2,52%) et enfin de Léon Deffontaine (1,59%) le 9 juin. Autrement dit un total de 22% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Roquemaure Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? Alors que sur la France entière, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 45,21% à Roquemaure le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est notable. 45,21% des voix ont en effet cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Roquemaure, contre Manon Aubry à 10,94% et Valérie Hayer à 10,89%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 967 habitants de Roquemaure passés par les isoloirs.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Roquemaure lors de la présidentielle 2022 Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait engrangé 34,42% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,69% et 18,66%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,53% contre 42,47%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Roquemaure lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Pascale Bordes qui arrivait en pôle position au premier tour avec 35,45% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,83%.

11:02 - Comment la composition démographique de Roquemaure façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Roquemaure, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,05%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (62,73%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,58%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 797 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 5,66% et d'une population immigrée de 9,17% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Roquemaure mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Roquemaure À Roquemaure, l'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Roquemaure. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,07% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 23,9% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,2% au premier tour. Au deuxième tour, 56,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Roquemaure pour les élections législatives ? Quel député succédera à Pascale Bordes dans la 3ème circonscription du Gard ?