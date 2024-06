En direct

19:41 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 13,74% à Sabran pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 21,07% des votes dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Sabran Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Sabran entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 40,51% à Sabran début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est très parlant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Sabran. Ladite liste glanait 40,51% des votes, soit 348 voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,74% et Valérie Hayer à 11,99%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Sabran au premier tour de la présidentielle 2022 Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Sabran que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait accumulé 31,48% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,26% et 16,95%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,32% contre 47,68%).

12:32 - Quel verdict à Sabran pour le RN aux législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté localement pour cette élection législative. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Sabran. C'est en effet Pascale Bordes qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 31,93% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 52,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,96%.

11:02 - Analyse socio-économique de Sabran : perspectives électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Sabran, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 600 habitants répartis dans 975 logements, cette commune présente une densité de 47 habitants/km². Ses 98 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 535 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (73,95%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,55% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 36,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,08 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour conclure, à Sabran, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Sabran Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des dernières européennes, 38,04% des personnes en âge de voter à Sabran avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,42% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,76% au premier tour. Au deuxième tour, 44,12% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Sabran cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,15% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,35% au premier tour.