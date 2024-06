En direct

19:51 - Que vont décider les supporters de Glucksmann à Saint-Amand-Montrond ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 12,02% à Saint-Amand-Montrond pour ces élections continentales. Mais ce sont 20% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,9%), de Marie Toussaint (2,78%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,11%). Pour le premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,65% des voix dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Saint-Amand-Montrond en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 31% ou plus à Saint-Amand-Montrond ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,41% pour la liste de Jordan Bardella à Saint-Amand-Montrond début juin Un autre scrutin bien plus proche est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Amand-Montrond, à 39,41%, soit 1292 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 13,76% et Raphaël Glucksmann à 12,02%.

14:32 - À Saint-Amand-Montrond, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires L'élection à la présidence de la République est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Saint-Amand-Montrond avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,2%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,46% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,99% et 8,17% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 47,46% contre 52,54%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche soir à Saint-Amand-Montrond ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très observé. Lors des dernières législatives à Saint-Amand-Montrond, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 23,53% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 37,33% pour Loïc Kervran (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (60,36%). Loïc Kervran remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Amand-Montrond révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Saint-Amand-Montrond contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,53% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1873,2 €/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,85%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,44%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Amand-Montrond mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,65% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Etude de l'abstention lors des dernières élections législatives à Saint-Amand-Montrond Le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 à Saint-Amand-Montrond. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 169 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 33,63% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,51% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,01% au premier tour. Au second tour, 56,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Amand-Montrond cette année ? Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?