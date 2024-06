Résultat des législatives à Saint-Aubin-des-Ormeaux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Aubin-des-Ormeaux aux européennes Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Aubin-des-Ormeaux, à 26,42%, soit 140 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 26,42% et François-Xavier Bellamy à 14,72%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Aubin-des-Ormeaux lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Saint-Aubin-des-Ormeaux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 17,52%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 44,97% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,8% et 5,47% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 29,32% contre 70,68%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Aubin-des-Ormeaux ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Aubin-des-Ormeaux, obtenant 10,48% des suffrages sur place, contre 40,04% pour Véronique Besse (Divers droite). Au second tour, c'est encore Véronique Besse qui cumulera le plus de suffrages, avec 57,85% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Saint-Aubin-des-Ormeaux : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Aubin-des-Ormeaux révèlent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 5,43% et une densité de population de 106 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 491 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,44%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,48%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Aubin-des-Ormeaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,54% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Aubin-des-Ormeaux : l'abstention en question L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, sur les 1 051 personnes en âge de voter à Saint-Aubin-des-Ormeaux, 47% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 47,74% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,46% au premier tour et seulement 59,15% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 21,52% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,95% au deuxième tour.