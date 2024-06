Résultat des législatives à Saint-Bris-le-Vineux : l'élection 2024 en direct

Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Le 9 juin en effet, à Saint-Bris-le-Vineux, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 39,7% des votes face à Valérie Hayer à 12,1% et François-Xavier Bellamy à 11,89%.

Marine Le Pen a surperformé à Saint-Bris-le-Vineux lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,17% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25% et 13,66% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 9,01% des voix. Avec 49,66%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,34%.

Lors des dernières législatives à Saint-Bris-le-Vineux, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 26,14% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 28,64% pour Guillaume Larrivé (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 63,93% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (36,07%). C'est donc Daniel Grenon chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Bris-le-Vineux

Quelle influence la population de Saint-Bris-le-Vineux exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,3% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 43,09% de population active et une densité de population de 33 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Avec ses 10,42% d'agriculteurs pour 1 024 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (8,47%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,45%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Bris-le-Vineux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,37% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.