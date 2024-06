Résultat des législatives à Saint-Fargeau : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 256 habitants de Saint-Fargeau passés par les urnes ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella séduisait 44,52% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,09% et Raphaël Glucksmann à 9,57%.

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure du RN engrangeait 32,33% au premier tour contre 29,07% pour Emmanuel Macron et 11,34% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Saint-Fargeau n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,76% des suffrages. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est encore la figure du parti frontiste qui l'emportait à Saint-Fargeau avec 51,94%, devant Emmanuel Macron à 48,06%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Fargeau, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,09% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 35,06% pour Guillaume Larrivé (Les Républicains) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 59,1% des voix, devant les candidats Nupes (40,90%). C'est donc Daniel Grenon chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Fargeau : perspectives électorales

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Fargeau façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 24 hab/km² et 38,53% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,89% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (44,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 553 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,45%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,84%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,72%, comme à Saint-Fargeau, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.