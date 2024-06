En direct

19:41 - Sur qui vont se porter les 24,53% de la Nupes à Saint-Hilaire-d'Ozilhan ? La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 15,96% à Saint-Hilaire-d'Ozilhan il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,53% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (16,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,92% pour Yannick Jadot, 4,1% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les législatives à Saint-Hilaire-d'Ozilhan peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait s'élever à environ 40% à Saint-Hilaire-d'Ozilhan. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également grattés par le mouvement dans la localité sur la même période (32,41% pour Jordan Bardella en 2019 et 37,08% le 9 juin dernier) : une hausse de 5 points qui peut encore monter.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Hilaire-d'Ozilhan le 9 juin dernier ? Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. 37,08% des voix se sont en effet tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, devant Raphaël Glucksmann à 15,96% et Valérie Hayer à 12,36%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi pas moins de 165 habitants de Saint-Hilaire-d'Ozilhan passés par les bureaux de vote.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Saint-Hilaire-d'Ozilhan ? La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. On remarque que le RN avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 27,7% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 22,95% et 16,72%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,61% contre 49,39%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local, comme au niveau national. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Saint-Hilaire-d'Ozilhan en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui s'imposait au premier tour avec 28,00%. Mais c'est en revanche Anthony Cellier (LREM) qui s'imposait chez les électeurs de Saint-Hilaire-d'Ozilhan au second tour, avec 52,30%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Saint-Hilaire-d'Ozilhan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 62 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,85%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,45%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 380 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,75%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Hilaire-d'Ozilhan mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,38% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Hilaire-d'Ozilhan : quel sera le taux de participation ? L'une des clés des législatives 2024 sera sans nul doute la participation à Saint-Hilaire-d'Ozilhan. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,54% au premier tour et seulement 49,54% au deuxième tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 753 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,17% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,19% au premier tour. L'inflation dans le pays serait par exemple en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Hilaire-d'Ozilhan.