En direct

19:49 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,73% à Saint-Laurent-des-Arbres. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 7,31% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,05% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. Lors du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,17% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Saint-Laurent-des-Arbres Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 35% voire plus à Saint-Laurent-des-Arbres ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,43% pour le Rassemblement national à Saint-Laurent-des-Arbres au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Si on se penche sur le détail, 544 électeurs de Saint-Laurent-des-Arbres se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a séduit 41,43% des votes devant Raphaël Glucksmann à 11,73% et Valérie Hayer à 10,81%.

14:32 - 30,8% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Saint-Laurent-des-Arbres Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. La communauté des électeurs de Saint-Laurent-des-Arbres avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la figure de l'ancien Front national finissait avec 30,8% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,2% et 17,93% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 8,09% des voix. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est également la numéro 1 de l'ancien FN qui gagnait avec 50,95%, devant Emmanuel Macron à 49,05%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives à Saint-Laurent-des-Arbres, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,53% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,08% pour Anthony Cellier (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 53,41%. Anthony Cellier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Laurent-des-Arbres aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Laurent-des-Arbres comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 981 habitants répartis dans 1 371 logements, cette localité présente une densité de 177 habitants/km². L'existence de 262 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,18%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,41% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 577,00 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Saint-Laurent-des-Arbres incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Les législatives débutent à Saint-Laurent-des-Arbres : l'abstention en question Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Durant les dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 59,95% dans la commune de Saint-Laurent-des-Arbres. La participation était de 56,29% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,75% au premier tour. Au deuxième tour, 46,33% des citoyens se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.