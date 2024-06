En direct

19:41 - Un résultat aux législatives entre 24% et 30% à Saint-Nazaire pour la nouvelle union de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,62% des suffrages dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 16,29% à Saint-Nazaire. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 30% sur place.

18:42 - Le RN en force à Saint-Nazaire pour les législatives Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de chiffres. Mais des éléments apparaissent… Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 40% à Saint-Nazaire lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 43,67% à Saint-Nazaire au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est très parlant. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Nazaire, à 43,67%, soit 193 voix. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 16,29% et Manon Aubry à 10,63%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Nazaire au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 34,21% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 19,9% et 17,43%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,02% contre 43,98%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche La part des électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Nazaire. On retrouvait en effet Pascale Bordes au sommet au premier tour, avec 36,68% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 56,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,48%.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Nazaire, un lien étroit Dans la ville de Saint-Nazaire, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,68%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (58,93%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (76,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 404 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,97% et d'une population étrangère de 11,11% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Nazaire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,09% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Nazaire Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 55,62% des électeurs de Saint-Nazaire avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 52,5% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,31% au premier tour. Au deuxième tour, 50,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,65% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,82% au premier tour, c'est-à-dire 621 personnes.