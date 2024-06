En direct

19:41 - À Saint-Paul-les-Fonts, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Paul-les-Fonts, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,26% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment cumulé 7,49% à Saint-Paul-les-Fonts pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 4,19% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,2% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant encore autour des 15%.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 19 points à Saint-Paul-les-Fonts Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 50% voire plus à Saint-Paul-les-Fonts ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN a dépassé les 50% à Saint-Paul-les-Fonts le 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. 54,41% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Paul-les-Fonts, contre Valérie Hayer à 11,89% et Raphaël Glucksmann à 7,49%. Le RN a glané ainsi 247 électeurs de Saint-Paul-les-Fonts.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Paul-les-Fonts au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. La présidentielle avait servi un net avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file de l'ancien FN écrasait le match avec 41,51% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,08% et 10,9% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 10,26% des suffrages. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 61,63% contre 38,37%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national au premier tour à Saint-Paul-les-Fonts ? Les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Saint-Paul-les-Fonts. C'est en effet Pascale Bordes qui se classait en pôle position au premier tour avec 37,89% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,27%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,73%.

11:02 - Saint-Paul-les-Fonts : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Paul-les-Fonts, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 444 logements pour 1 038 habitants, la densité de la ville est de 189 hab par km². Ses 66 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 300 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,16%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 33,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1198,67 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Paul-les-Fonts, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Saint-Paul-les-Fonts : quelles perspectives pour les législatives ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 43,05% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Paul-les-Fonts (Gard), contre un taux d'abstention de 52,57% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,69% au premier tour et seulement 49,06% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 20,97% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,85% au second tour.