En direct

19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Sauveterre scruté La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 13,63% à Sauveterre pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sauveterre, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,78% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Sauveterre Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à environ 30% ou plus à Sauveterre ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,61% dans la moyenne nationale pour Bardella à Sauveterre aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Sauveterre, avec 34,61% des voix (325 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 15,87%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,63%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sauveterre au premier tour de la présidentielle 2022 On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Sauveterre que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La présidente du mouvement avait engrangé 22,88% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,49%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,88% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,17%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,7% contre 54,3%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Avec 24,28% à Sauveterre, le RN était distancé par les 27,65% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique de Sauveterre aux élections législatives Quel portrait faire de Sauveterre, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 029 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 157 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 19,71% des résidents sont des enfants, et 6,75% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 32,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,94%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 631 € par an. À Sauveterre, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Sauveterre pour les législatives À Sauveterre, l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,19% au premier tour et seulement 47,17% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 80,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,64% au deuxième tour, soit 1 319 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait susceptible d'impacter les choix que feront les citoyens de Sauveterre.