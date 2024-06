Résultat des législatives à Soisy-sur-École : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Soisy-sur-École lors de la présidentielle 2022

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Soisy-sur-École lors du premier tour de la présidentielle avec 27,31%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,86%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,51% et 7,37% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,43% contre 56,57%.