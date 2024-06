En direct

19:41 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Théziers à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,34% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 9,61% à Théziers pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Théziers en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de résultats. Mais des éléments se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 48% ou plus à Théziers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Théziers au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 54,31% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Théziers, contre Raphaël Glucksmann à 9,61% et Marion Maréchal à 7,84%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec 277 électeurs de Théziers.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Théziers ? C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait accumulé 39,3% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 16,3% et 14,85%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 67,74% contre 32,26%).

12:32 - Quel verdict à Théziers pour le Rassemblement national au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN arrivait en pôle position à Théziers lors des législatives de 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui arrivait en tête au premier tour avec 40,71%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 64,56%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,44%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Théziers aux législatives À Théziers, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,62%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 403 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 4,93% et d'une population immigrée de 9,18% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Théziers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,71% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Théziers Au cours des dernières années, les 1 065 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 42,54% des électeurs de Théziers (Gard) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 49,19% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,46% au premier tour et seulement 55,77% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Théziers ? Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,24% au sein de la commune. L'abstention était de 20,14% au premier tour.