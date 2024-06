Résultat des législatives à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La cheffe du parti frontiste finissait avec 27,35% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,12% et 20,59% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,06% des voix. Avec 50%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

11:02 - Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 21% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,58%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (82,47%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Avec ses 8,57% d'agriculteurs pour 1 042 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,45%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (13,06%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 32,46%, comme à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.