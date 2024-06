En direct

19:47 - À Valravillon, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? L'autre question qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,81% à Valravillon pour ces élections continentales. Mais ce sont 21% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,98%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,15%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,93%). Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 23,02% des votes dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Valravillon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,43% pour la liste RN à Valravillon le 9 juin dernier Cette hiérarchie a déjà volé en éclat. 41,43% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Valravillon, face à Raphaël Glucksmann à 9,81% et Valérie Hayer à 9,52%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec pas moins de 283 électeurs de Valravillon.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Valravillon lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Valravillon au cours de l'élection présidentielle avec pas moins de 35,25% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,56% et 16,33% des voix. Valravillon n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,48% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 57,54%, devant Emmanuel Macron à 42,46%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en pôle position à Valravillon lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Daniel Grenon qui se plaçait en tête au premier tour avec 32,16% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,60%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,40%.

11:02 - Dynamique électorale à Valravillon : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Valravillon mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,69%. En outre, le taux de familles propriétaires (84,7%) met en relief le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,75%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 667 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,67%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Valravillon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,64% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Valravillon : les législatives débutent Au cours des dernières années, les 1 808 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes de début juin, 46,14% des personnes en âge de voter à Valravillon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 45,69% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,0% au premier tour et seulement 51,65% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.