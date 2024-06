19:41 - Que vont choisir les supporters de la Nupes disparue à Vénéjan ?

L'autre source de doute qui accompagne ces législatives est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Vénéjan, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,49% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 16,22% à Vénéjan pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,25% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,86% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 26% cette fois.