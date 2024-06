19:47 - La gauche aussi dans le match à Venoy pour ces élections législatives ?

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Venoy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,55% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment glané 9,61% à Venoy le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,06% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,84% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 17% cette fois.