En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 16% et 24% aux Herbiers lors de ces législatives Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, aux Herbiers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,65% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,44% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 14,35% aux Herbiers début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 3,66% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,29% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 24% cette fois.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national aux Herbiers Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 10% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN vaincu aux Herbiers lors des élections européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le podium des récentes européennes aux Herbiers était en effet composé de la liste de Valérie Hayer avec 24,42% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,9% et Raphaël Glucksmann avec 14,35%.

14:32 - 44,19% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 aux Herbiers Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la référence pour jauger une tendance politique locale. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives aux Herbiers que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 15,49% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 44,19%, suivi donc de Marine Le Pen avec 15,49% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,51%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,77% contre 74,23%).

12:32 - Véronique Besse (Divers droite) en avance lors des dernières législatives aux Herbiers Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 aux Herbiers, comptant 6,79%des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 43,21% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Divers droite remporter le scrutin.

11:02 - Les Herbiers : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Les Herbiers est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 453 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 161 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 363 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,52% des résidents sont des enfants, et 8,1% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les Herbiers forme une communauté diversifiée, avec ses 511 résidents étrangers, soit 3,14% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 50,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 546,49 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Aux Herbiers, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les Herbiers : analyse du pourcentage d'abstention aux élections législatives L'étude des dernières élections permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, 49,02% des inscrits sur les listes électorales des Herbiers avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,82% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,85% au premier tour. Au second tour, 55,14% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention aux Herbiers cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record.