Résultat des législatives à Darnieulles : l'élection 2024 en direct

09:01 - Jusqu'à quelle heure voter à Darnieulles ?

Les 2 bureaux de vote de la ville de Darnieulles (de Mairie de Darnieulles à Salle des Fetes) sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens. Ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Darnieulles ont voté lors des élections européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les liste en présence dans la 1ère circonscription des Vosges, qui parviendra à capter le plus de voix à Darnieulles (88390) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.