Résultat des législatives 2024 aux Forges (88390) – 2e tour [PUBLIE]

La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau de la France dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,53% des voix aux Forges. Une percée à comparer néanmoins avec les 18,92% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Forges

La structure démographique et socio-économique des Forges définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 24% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,28%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (83,83%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,83%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 889 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,45%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Forges mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,69% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.