Résultat des législatives 2024 à Arches (88380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Arches, qui va raffler les électeurs de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,95% des votes à Arches. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 20,27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,53% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Arches en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du parti, qui se monte déjà à 21 points à Arches entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Arches Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Arches, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Arches, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 28,14% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,82% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 56,83%. Stéphane Viry remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel résultat à Arches pour le RN aux législatives ? Selon les enquêtes dévoilées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les particularités locales. Pierre François (Rassemblement National) a collecté 49,75% des suffrages à Arches dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Stéphane Viry (Divers droite) et Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) avec respectivement 34,07% et 13,95% des votants. Les habitants passés par les bureaux de vote de la commune avaient opté pour un autre choix que ceux de la 1ère circonscription des Vosges, puisque Stéphane Viry y remportait ce premier tour, avec cette fois 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Arches ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? À Arches, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 était de 30,49%, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 205 inscrits sur les listes électorales à Arches, 44,48% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 43,53% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Arches ? À Arches, l'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 69,51%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,21% au premier tour. Au second tour, 47,64% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 204 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,97% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,74% au premier tour, ce qui représentait 948 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Arches ?

17:29 - Les défis socio-économiques d'Arches et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Arches mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,26% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 606 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,14%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,83%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Arches mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,54% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.