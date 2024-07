Résultat des législatives 2024 à Dogneville (88000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Dogneville ? Avec 28,06% des voix au niveau de l'Hexagone au moment du premier round des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN ce soir. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Dogneville, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,96% des votes dans la localité. Un score plus élevé en comparaison des 12,76% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Dogneville Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. Quel que soit le résultat, un palier de plus devrait être franchi ce 7 juillet au soir.

20:29 - Stéphane Viry (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Dogneville Regarder dans le rétro pour décortiquer la situation en 2022 au même stade peut aussi sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. A l'époque dans la commune de Dogneville, lors des élections des députés, le score était de 43,92% pour Stéphane Viry , Dogneville votant déjà pour la 1ère circonscription des Vosges. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Stéphane Viry (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 71,57%, devant son adversaire Rassemblement National à 28,43%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Dogneville Avec 49,62% des suffrages, Stéphane Viry (Divers droite) a pris la pôle position à Dogneville, le 30 juin à l'occasion du 1er tour des législatives. Un score qui lui a permis de devancer Pierre François (Rassemblement National) et Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) avec respectivement 33,44% et 15,96% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Stéphane Viry accumulant cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Résultats des élections à Dogneville : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? À Dogneville, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 était de 74,57%, plus élevé que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 56,97% des inscrits sur les listes électorales de Dogneville (88) avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 51,83% pour les européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Dogneville, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément clé À Dogneville, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Le pourcentage de votants à Dogneville pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 74,57%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,72% au premier tour et 50,2% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dogneville aujourd'hui ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 80,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 018 personnes. La question des retraites et l'insécurité sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Dogneville.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Dogneville : ce qu'il faut retenir La démographie et le contexte socio-économique de Dogneville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le taux de chômage à 8,71% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 127 hab/km² et 45,69% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 690 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,44%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,76%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dogneville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,13% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.