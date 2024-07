Résultat des législatives 2024 à Uxegney (88390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Uxegney, quels seront les reports des voix de la gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 13,92% des suffrages à Uxegney. Un score en baisse en comparaison des 16,57% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Uxegney Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Uxegney ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Uxegney ? Grâce à 45,3% des bulletins de vote, Stéphane Viry (Divers droite) a pris la tête à Uxegney, le 30 juin dernier lors du premier round de la législative. Pierre François (Rassemblement National) ramassait 39,45%. De son côté, Dominique Perrin (Front populaire) recevait 13,92% des électeurs. Stéphane Viry était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Uxegney : quelle évolution ? L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. À Uxegney, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 s'élevait à 29,74%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 46,15% au niveau d'Uxegney. L'abstention était de 43,79% il y a cinq ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Uxegney, la participation a atteint 70,26% lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 À Uxegney, le niveau d'abstention est immanquablement un facteur primordial de ce scrutin législatif. Le taux de participation à Uxegney pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 70,26%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 79,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,75% au premier tour, soit 1 544 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,11% au premier tour et 45,83% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Uxegney ? La perte de confiance dans les partis traditionnels est en mesure de ramener les citoyens d'Uxegney vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Uxegney : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire d'Uxegney, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 974 logements pour 2 265 habitants, la densité de la ville est de 256 habitants/km². Avec 96 entreprises, Uxegney permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,5% des résidents sont des enfants, et 7,23% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 42,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,39%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 478 euros/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Uxegney montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.