Résultat des législatives 2024 à Golbey : les premiers chiffres du 2e tour

À Golbey, l'une des clés de ce scrutin législatif est l'étendue de l'abstention. Dans l'agglomération, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 65,37%. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,24% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 70,04% au second tour, c'est-à-dire 4 377 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,57% au premier tour et 39,89% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Golbey ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Golbey.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Golbey

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Golbey regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 849 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 536 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 557 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Golbey incarne une communauté diversifiée, avec ses 308 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2082,67 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,91%, révélant une situation économique en demi-teinte. Golbey incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.