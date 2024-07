Résultat des législatives 2024 à Uriménil (88220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Uriménil, qui vont retenir les supporters de gauche ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Uriménil, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 12,41% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 16,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Uriménil en 2 ans Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très commenté. La progression du parti, qui se monte déjà à 25 points à Uriménil entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Uriménil Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très scruté. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Uriménil, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,48% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 43,53% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 61,57%. Stéphane Viry s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Uriménil ? Grâce à 47,98% des suffrages, Pierre François (Rassemblement National) a pris la tête à Uriménil, dimanche 30 juin lors du 1er tour de la législative. Stéphane Viry (Divers droite) et Dominique Perrin (Front populaire) suivaient grâce à 37,66% et 12,41% des électeurs dans la ville. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Stéphane Viry qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%. Le verdict du second tour devrait donc être assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Uriménil ? Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers scrutins électoraux. À Uriménil, le taux de participation lors du 1er round des législatives 2024 a atteint 69,89%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 045 inscrits sur les listes électorales à Uriménil, 58,47% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 56,7% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Uriménil, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Uriménil, l'une des clés de ces législatives 2024 est à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,11%. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 095 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,55% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,92% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,08% au premier tour et 52,66% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Uriménil ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait de nature à modifier les choix que feront les citoyens d'Uriménil (88220).

17:29 - Dynamique électorale à Uriménil : une analyse socio-démographique Dans la ville d'Uriménil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,2%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (18,87%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 567 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,82%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Uriménil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,71% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.