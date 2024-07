Résultat des législatives 2024 à Capavenir Vosges : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Les enjeux locaux de Thaon-les-Vosges : tour d'horizon démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Thaon-les-Vosges regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 513 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 481 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 375 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,9%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Thaon-les-Vosges abrite une communauté diversifiée, avec ses 138 résidents étrangers, soit 1,61% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2154,93 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,43%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Ainsi, Thaon-les-Vosges incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.