Résultat des législatives 2024 à Chavelot (88150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Chavelot, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Dimanche dernier, l'ensemble a récolté plus de 28% des voix au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,93% des bulletins à Chavelot. Un chiffre qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (13,71%).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Chavelot A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très observé. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine vainqueur à Chavelot ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Stéphane Viry (Les Républicains) en avance lors des dernières législatives à Chavelot Il s'agit dorénavant de déterminer si la tendance au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Lors des dernières législatives à Chavelot, le RN terminait également à la deuxième place, 20,21% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 44,46% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (69,70%). Stéphane Viry s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - À Chavelot, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Selon les ultimes projections dévoilées dès la fin du premier tour, l'extrême droite devrait s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les habitudes locales. Avec 48,28% des voix, Stéphane Viry (Divers droite) a pris la pôle position à Chavelot, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Pierre François (Rassemblement National) récupérait 36,6%. De son côté, Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) recueillait 13,93% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Stéphane Viry glanant cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - À Chavelot, la participation du 1er tour éclipse celle du scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Chavelot a atteint 68,4%, surpassant de 14 points celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 54,96% des personnes en âge de participer à une élection à Chavelot avaient effectivement pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 54,68% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Chavelot ? La participation est immanquablement l'une des clés de ces législatives. Les résidents de Chavelot ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 68,4%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,21% au premier tour. Au deuxième tour, 47,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,42% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,06% au premier tour, ce qui représentait 888 personnes.

17:29 - Chavelot : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Chavelot, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 368 habitants répartis dans 694 logements, ce village présente une densité de 232 hab/km². L'existence de 177 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 14,08% des résidents sont des enfants, et 7,84% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 52,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,05% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,65 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, à Chavelot, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.