Résultat des législatives 2024 à Deyvillers (88000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Deyvillers, que vont choisir les supporters de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale à l'issue du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Deyvillers, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,81% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Deyvillers ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections de l'Assemblée 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle progression à Deyvillers ce dimanche 7 juillet ? L'addition est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Deyvillers ? Le résultat de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un indicateur précieux au moment du second tour. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Stéphane Viry l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Deyvillers, grattant 35,02% des voix sur place. Deyvillers optera d'ailleurs encore pour Stéphane Viry au second tour, finalement à la première place localement avec 72,87%, devant l'adversaire Rassemblement National à 27,13%.

20:05 - À Deyvillers, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Stéphane Viry (Divers droite) a enregistré 49,07% des suffrages à Deyvillers le 30 juin, pour le 1er round de l'élection législative. Pierre François (Rassemblement National) et Dominique Perrin (Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 32,13% et 17,81% des électeurs à l'échelle municipale. Stéphane Viry était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Deyvillers : un taux de participation inédit ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? En comparaison avec les européennes de début juin, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Deyvillers a augmenté de 15 points, s'élevant à 71,93%. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 132 personnes en âge de participer à une élection à Deyvillers avaient en effet pris part au scrutin (soit 56,98%). La participation était de 58,19% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Deyvillers, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Deyvillers, l'abstention est incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la ville, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 71,93%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,39% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,25% au second tour, ce qui représentait 886 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,46% au premier tour et 49,38% au deuxième tour. Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite pourraient en effet renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Deyvillers.

17:29 - Deyvillers : démographie et socio-économie impactent les législatives La composition démographique et le contexte socio-économique de Deyvillers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,65% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,48%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 611 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,89%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,01%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Deyvillers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.