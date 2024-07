Résultat des législatives 2024 à Uzemain (88220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Uzemain, qui va faire main basse les 14,85% de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau du pays à l'issue du 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN au second tour. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,85% des bulletins à Uzemain. Un chiffre qui est resté stable en comparaison des 14,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Uzemain Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Uzemain entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il est donc permis de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Stéphane Viry (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Uzemain Ce résultat du premier tour est évidemment à comparer avec l'élection en 2022. Lors des dernières législatives à Uzemain, le RN arrivait également à la deuxième place sur le podium, 22,03% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 40,60% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (63,97%). Stéphane Viry remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Stéphane Viry (Divers droite) en tête avec 42,9% à Uzemain aux législatives Stéphane Viry (Divers droite) a obtenu 42,9% des suffrages à Uzemain dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Pierre François (Rassemblement National) et Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) avec respectivement 40,92% et 14,85% des votants. Stéphane Viry était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Législatives 2024 à Uzemain : une participation inédite ? L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. À Uzemain, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 a atteint 69,4%, plus important que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 901 personnes en âge de participer à une élection à Uzemain s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 55,05%). Le taux de participation était de 53,88% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Uzemain, la participation a atteint 69,4% lors de la 1ère manche des législatives 2024 À Uzemain, l'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,6%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et 52,99% au second tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 898 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,38% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 22,49% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment susceptibles de ramener les citoyens d'Uzemain dans les isoloirs.

17:29 - Les enjeux locaux d'Uzemain : tour d'horizon démographique Dans les rues d'Uzemain, les élections sont en cours. Dotée de 556 logements pour 1 045 habitants, la densité de la commune est de 39 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 598 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (79,5%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 169,71 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En résumé, à Uzemain, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.