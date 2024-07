Résultat des législatives 2024 à Nomexy (88440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Nomexy ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,2% des suffrages à Nomexy. Un chiffre en baisse en comparaison des 17,55% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 24 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Nomexy L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Quel verdict à Nomexy pour le RN aux élections législatives ? Selon les projections des sondeurs établies à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait gagner pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Pierre François (Rassemblement National) a amassé 55,43% des votes à Nomexy dimanche 30 juin, à l'occasion du premier tour de la législative. Stéphane Viry (Divers droite) recueillait 28,52%. Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) recevait 14,2% des votants. C'est en revanche Stéphane Viry qui devançait ses adversaires, dans l'ensemble de la 1ère circonscription des Vosges, avec cette fois 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Nomexy : un taux de participation inattendu ? Au cours des dernières années, les 1 972 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Nomexy a connu un pourcentage d'abstention de 41,47%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 1 536 inscrits sur les listes électorales à Nomexy, 53,97% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 54,82% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Nomexy, les chiffres de l'abstention au second tour seront un élément important Le taux d'abstention est indiscutablement un critère fort de ces élections législatives. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Nomexy s'élevait à 58,53%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 71,46% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,54% au premier tour, soit 1 089 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 38,58% au premier tour. Au second tour, 37,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Nomexy ? La méfiance vis à vis des politiques est notamment susceptible de ramener les électeurs de Nomexy (88440) dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Nomexy : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Nomexy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,69%. Un salaire moyen mensuel net de 2025,39 €/mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (14,04%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,09%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Nomexy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,24% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.