Résultat des législatives 2024 à Igney (88150) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Igney, que vont trancher les supporters du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 13,5% des votes à Igney. Une poussée à comparer néanmoins avec les 15,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,97% pour Yannick Jadot, 0,42% pour Fabien Roussel et 0,85% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Igney Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Igney entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Igney ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence très commenté pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, au niveau local. Le RN peut-il gagner cette fois à Igney, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Igney, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,46% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 43,35% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (58,76%). Stéphane Viry remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Igney A en croire les dernières projections rendues publiques depuis le premier tour, le camp de Jordan Bardella devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. A l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants d'Igney ont placé en tête Pierre François (Rassemblement National), qui a enregistré 46,78% des bulletins de vote. Stéphane Viry (Divers droite) glanait 38,19%. Enfin, Dominique Perrin (Nouveau Front populaire) récupérait 13,5% des votants. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 1ère circonscription des Vosges, puisque c'est Stéphane Viry qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%. Le résultat du second tour devrait donc être assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Igney ? Au fil des dernières élections, les 1 166 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Igney a atteint 27,72%, en dessous de 16 points de celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 931 inscrits sur les listes électorales à Igney, 43,72% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 45,64% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Igney, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément déterminant Le taux d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Igney au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,72%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,37% au premier tour. Au second tour, 56,82% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Igney aujourd'hui ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,92% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,58% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Igney.

17:29 - Comprendre l'électorat d'Igney : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques d'Igney révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,54% et une densité de population de 152 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 443 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,57%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,51%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Igney mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,67% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.