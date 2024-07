Résultat des législatives 2024 à Châtel-sur-Moselle (88330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Châtel-sur-Moselle, qui va prendre avantage des voix de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins affichés au niveau du pays sont porteurs. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Châtel-sur-Moselle, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,72% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 18 points à Châtel-sur-Moselle Au niveau local, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très instructif. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Châtel-sur-Moselle, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour voir l'entre-deux tours de 2022 fait également sens au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Aux législatives à l'époque à Châtel-sur-Moselle, le RN avait aussi dû se contenter de la seconde position sur le podium, 20,08% des votants étant convaincus par son binôme, contre 38,64% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (68,43%). Stéphane Viry remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les chiffres avant le deuxième tour des législatives 2024 à Châtel-sur-Moselle Avec 44,28% des voix, Stéphane Viry (Divers droite) a pris la tête à Châtel-sur-Moselle, le 30 juin au soir du 1er tour de l'élection législative. Pierre François (Rassemblement National) et Dominique Perrin (Front populaire) suivaient en recevant respectivement 38,62% et 15,72% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Stéphane Viry rassemblant cette fois 42,85%, devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Châtel-sur-Moselle ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? À Châtel-sur-Moselle, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 68,99%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 53,48% des inscrits sur les listes électorales de Châtel-sur-Moselle (88) avaient effectivement pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,82% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Châtel-sur-Moselle L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'étendue de la participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Châtel-sur-Moselle a atteint 31,01%. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,37% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,63% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,23% au premier tour et 54,41% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique pourrait entre autres impacter le taux de participation à Châtel-sur-Moselle.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Châtel-sur-Moselle Dans la commune de Châtel-sur-Moselle, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,48%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (54,8%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 536 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,95%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Châtel-sur-Moselle mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,07% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.