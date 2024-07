Résultat des législatives 2024 à Jeanménil (88700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la gauche à Jeanménil ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Jeanménil, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 12,11% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 15,28% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 21 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Jeanménil Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 21 points sur place entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Jeanménil, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement, comme au niveau national. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Jeanménil, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 24,94% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 33,03% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (63,20%). Stéphane Viry s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Jeanménil ? Pour le premier tour de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Jeanménil ont préféré Pierre François (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 45,79% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Stéphane Viry (Divers droite) et Dominique Perrin (Union de la gauche) avec 40,18% et 12,11% des votants. Les habitants de Jeanménil n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Stéphane Viry s'y taillait la part du lion, avec cette fois 42,85% devant Pierre François avec 38,17% et Dominique Perrin avec 17,49%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Jeanménil ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Comme expliqué dans la précédente publication, la participation lors du premier tour des élections législatives à Jeanménil a été de 71,79%, plus importante de 12 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 59,87% des inscrits sur les listes électorales de Jeanménil, à comparer avec une participation de 50,32% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Jeanménil À Jeanménil, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Le taux de participation à Jeanménil était de 71,79% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,79% au premier tour. Au deuxième tour, 45,38% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Jeanménil ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 74,79% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,05% au second tour, ce qui représentait 721 personnes. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait susceptible d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Jeanménil (88700).

17:29 - Jeanménil : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Jeanménil, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,53% de plus de 60 ans. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,79%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 455 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,29%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,65%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Jeanménil mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,22% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.