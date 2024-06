Résultat des législatives à la Chaize-Giraud : l'élection 2024 en direct

09:00 - Premier tour des législatives à la Chaize-Giraud : horaires du bureau de vote

Le premier tour des élections législatives 2024 est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. En 2022, les précédentes élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc présidentiel, du bloc de l'extrême-droite, du Nouveau Front populaire réussira à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la localité ? Il convient de noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de la Chaize-Giraud sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En cliquant sur 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections législatives à la Chaize-Giraud dès leur publication.